Мужчина, которого не пустили на спортплощадку в Гидропарке, пытался переплыть реку, чтобы туда попасть.

Об этом сообщил журналист Богдан Аминов.

«Мужик, которого не пустили на качалку в Гидропарк полицейские, начал переплывать реку, где находится спортивная площадка!!! На другом берегу его встретили десяток копов, которые бежали наперегонки нарушителю карантина», - написал он в Facebook.

Напомним, сегодня в Киеве полиция взяла под охрану тренажерный зал под открытым небом в Гидропарке, но туда пришли мужчины с требованием пропустить их к спортплощадке. В результате между правоохранителями и мужчинами возник конфликт.