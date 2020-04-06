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К проекту закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности уже поступило 13 тысяч правок.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

«По состоянию на 18:00 уже есть 13 000 + поправок в закон о банках 2571-д ... Есть один внефракционный депутат, только от себя подал более 6000 поправок, еще три пакета по 1,5 тысячи поправок», - написал он в Facebook.

Напомним, законопроект о невозможности отмены национализации или ликвидации банков был принят Верховной Радой в первом чтении на внеочередной сессии 30 марта этого года.

В случае принятия законопроекту он сделает невозможным отмену решения НБУ о национализации/ликвидации банков и возвращения несправедливой компенсации из госбюджета их предыдущим владельцам.
ForUm

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