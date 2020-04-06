Министерство инфраструктуры Украины настаивает на внедрении зеркальных мер в отношении стран, которые ввели карантин в отношении украинских перевозчиков.

Транспортные средства, которые были заблокированы на границе Болгарии и Турции, вчера, 5 апреля, начали пересечение границы, сообщает пресс-служба ведомства.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий прокомментировал ситуацию с украинскими перевозчиками. «Тяжелый дополнительный вызов в условиях противодействия коронавирусу, ведь решение Турецкой Республики о введении ограничительных мер было принято без предупреждения. Грузовые перевозки напрямую не запрещены, однако, Турцией введен карантин для водителей на 14 суток. Грузовики, движение которых было заблокировано, завершают пересечение границе Болгарии и Турции», - сообщил он.

По словам министра, пересечение происходит в порядке очереди, большинство транспортных средств пересекли границу и имеют возможность закончить перевозки. Первоначально осуществляют оформление транспортных средств, которые загружены до 21 марта. Проблема с блокировкой грузовиков решалась Министерством инфраструктуры с участием МИД.

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил ситуацию на границе во время телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Министерство инфраструктуры подготовило и в ближайшее время вынесет на рассмотрение правительства механизм внедрения зеркальных мер по перевозчиков тех стран, которые ввели карантин в украинских перевозчиков.