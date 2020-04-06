С 7 апреля государственную границу Украины можно будет пересечь только автотранспортом и только в 19 пунктах пропуска, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

Отмечается, что были внесены изменения в распоряжение Кабинета Министров Украины № 288-р «О временном закрытии некоторых пунктов пропуска через государственную границу и пунктов контроля и прекращение в них пешеходного сообщения».

С учетом изменений, с 00.00 7 апреля 2020 временно закрыты будут 115 пунктов пропуска, еще в 28 пунктах пропуска временно прекращено пешеходное сообщение.

Другими распорядительными документами временно закрыты пункты пропуска (пункты контроля) через государственную границу для международного пассажирского железнодорожного, воздушного, автомобильного (для автобусов) сообщения.

С учетом всех ограничений, введенных украинскими властями и уполномоченными органами соседних стран, с 7 апреля остается только 19 пунктов пропуска, где можно пересечь государственную границу Украины собственным автотранспортом.

В связи с временными ограничениями, ни одного пункта пропуска на государственной границе, где осуществляется пешеходное сообщение, нет.

Кроме того, исключения в ограничительных мерах могут приниматься для эвакуационных рейсов по решению уполномоченных министерств и ведомств.

Напомним, с 6 апреля в Украине усилены карантинные меры для предотвращения распространения коронавирусной болезни.