Сегодня в Киеве полиция взяла под охрану тренажерный зал под открытым небом в Гидропарке, но туда пришли мужчины с требованием пропустить их к спортплощадке. В результате между правоохранителями и мужчинами возник конфликт, сообщает LIGA.net.

Правоохранители обосновывали запрет доступа к спортплощадке новыми карантинными мерами, которые начали действовать сегодня, а были утверждены Кабмином 3 апреля. Часть мужчин, которые пришли к Гидропарку, заявляли, что полиция ограничивает их право на свободу передвижения.

В результате между спортсменами и полицейскими возник конфликт. Правоохранители задержали двух мужчин. Одного из них задержали, поскольку на нем не было медицинской маски, а также он отказывался от предоставления документов.

Ранее столичные полицейские задержали мужчину, который 2 апреля напал на съемочную группу телеканала в Гидропарке во время съемки сюжета о соблюдении правил карантина на спортивных площадках.

Напомним, с 6 апреля в Украине усилены карантинные меры для предотвращения распространения коронавирусной болезни.