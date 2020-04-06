В Тернопольской области инфицирование COVID-19 подтверждено у 44 медработников, сообщает областной штаб по борьбе с коронавирусом.

35 заболевших – в Монастырском районе, 2 – в Залищицком, 4 – в Кременецком, по 1 – в Козовском, Бучацком районах.

Также заболел врач из Тернополя, однако отмечается, что заболевание не связано с профессиональной деятельностью.

Напомним, по состоянию на 9:00 6 апреля в Украине зафиксировано 1319 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 38 летальных, 28 пациентов выздоровели.