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В Закарпатской области зафиксировали первую смерть от коронавируса, сообщает пресс-служба Закарпатской ОГА.

«Одна больная, с подтвержденным диагнозом COVID-19, которая находилась в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких (ИВЛ) – умерла», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что первая пациентка, которой поставили диагноз COVID-19 на Закарпатье, выздоровела. Трижды тесты ПЦР COVID-19 показали отрицательный результат.

Напомним, по состоянию на 9:00 6 апреля в Украине зафиксировано 1319 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 38 летальных, 28 пациентов выздоровели.
ForUm

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