также в разделеПроисшествия
Смертельное ДТП произошло в Луганской области 31
В ВСУ зарегистрировали третий случай коронавируса 18
Боевики за сутки 14 раз обстреляли украинские позиции 9
Сотрудник Укроборонпрома заболел коронавирусом 19
Трое боевиков на Донбассе были ликвидированы 73
На Львовщине во двор частного дома упала ракета 91
Два львовских врача заболели коронавирусом 28
На Тернопольщине от коронавируса скончался еще один человек 31
В Украине зафиксировано 942 случая COVID-19, умерли 23 человека 45
ООС: Боевики совершили 11 обстрелов, потерь нет 33
В Украине – 22 смерти от коронавируса, заболели 897 человек 50
15 женщин и 5 мужчин: ЦОЗ рассказал о летальных случаях от COVID-19 19
На Киевщине мужчина подстрелил фермера и взорвал себя гранатой 55
В Украине коронавирусом заразились 57 детей 32
В ВСУ зарегистрирован первый случай COVID-19 79
В Украине коронавирусом заразились 20 детей и 26 медиков 17
Число заболевших коронавирусом в Украине возросло до 804 107
ООС: 15 обстрелов, ранены 3 военных 9

В Херсоне произошло дорожно-транспортное происшествие с участием сотрудников полиции, в результате которого пострадали пять человек. Об этом сообщает Facebook полиции Херсонской области.

Так, в воскресенье, 5 апреля, около 09:00 в Херсоне на перекрестке ул. Украинские и Тираспольская произошло ДТП с участием полицейского автомобиля Шкода Рапид и ВАЗ-2108.

«Автомобиль ВАЗ 2108 двигался по второстепенной дороге ул. Тираспольская, а Шкода Рапид по главной ул. Украинская. В результате столкновения ВАЗ перевернулся ... В больницу доставлены двое сотрудников полиции, водитель и двое пассажиров ВАЗа. Сейчас устанавливается степень полученных ими телесных повреждений», - указано в сообщении.

Отмечается, что предварительная правовая квалификация события - ч.1 ст.286 Уголовного кодекса «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами». Работники Государственного бюро расследований и следственного управления областной полиции проводят первоочередные следственные действия. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Напомним, смертельное ДТП произошло в Луганской области.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1699 грн.
8
Теги