В Херсоне произошло дорожно-транспортное происшествие с участием сотрудников полиции, в результате которого пострадали пять человек. Об этом сообщает Facebook полиции Херсонской области.

Так, в воскресенье, 5 апреля, около 09:00 в Херсоне на перекрестке ул. Украинские и Тираспольская произошло ДТП с участием полицейского автомобиля Шкода Рапид и ВАЗ-2108.

«Автомобиль ВАЗ 2108 двигался по второстепенной дороге ул. Тираспольская, а Шкода Рапид по главной ул. Украинская. В результате столкновения ВАЗ перевернулся ... В больницу доставлены двое сотрудников полиции, водитель и двое пассажиров ВАЗа. Сейчас устанавливается степень полученных ими телесных повреждений», - указано в сообщении.

Отмечается, что предварительная правовая квалификация события - ч.1 ст.286 Уголовного кодекса «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами». Работники Государственного бюро расследований и следственного управления областной полиции проводят первоочередные следственные действия. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Напомним, смертельное ДТП произошло в Луганской области.