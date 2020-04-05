также в разделеПроисшествия
В ВСУ зарегистрировали третий случай коронавируса 18
Боевики за сутки 14 раз обстреляли украинские позиции 9
Сотрудник Укроборонпрома заболел коронавирусом 19
Трое боевиков на Донбассе были ликвидированы 73
На Львовщине во двор частного дома упала ракета 91
Два львовских врача заболели коронавирусом 28
На Тернопольщине от коронавируса скончался еще один человек 31
В Украине зафиксировано 942 случая COVID-19, умерли 23 человека 45
ООС: Боевики совершили 11 обстрелов, потерь нет 33
В Украине – 22 смерти от коронавируса, заболели 897 человек 50
15 женщин и 5 мужчин: ЦОЗ рассказал о летальных случаях от COVID-19 19
На Киевщине мужчина подстрелил фермера и взорвал себя гранатой 55
В Украине коронавирусом заразились 57 детей 32
В ВСУ зарегистрирован первый случай COVID-19 78
В Украине коронавирусом заразились 20 детей и 26 медиков 17
Число заболевших коронавирусом в Украине возросло до 804 107
ООС: 15 обстрелов, ранены 3 военных 9
На Херсонщине двое врачей заразились коронавирусом 28

В Краматорске Луганской области ночью произошло ДТП, в результате которого двое людей погибли, еще двое серьезно пострадали.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Автомобиль, в котором находился инспектор пограничной службы, выехал за пределы проезжей части и столкнулся с бетонной опорой линий электропередач и деревом.

В результате ДТП двое мужчин, находившихся в салоне автомобиля, погибли на месте происшествия. Еще двое мужчин, один из которых военнослужащий, доставлены в местную больницу с многочисленными травами.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1299 грн.
22
Теги