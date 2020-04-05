В Краматорске Луганской области ночью произошло ДТП, в результате которого двое людей погибли, еще двое серьезно пострадали.
Об этом сообщает Государственное бюро расследований.
Автомобиль, в котором находился инспектор пограничной службы, выехал за пределы проезжей части и столкнулся с бетонной опорой линий электропередач и деревом.
В результате ДТП двое мужчин, находившихся в салоне автомобиля, погибли на месте происшествия. Еще двое мужчин, один из которых военнослужащий, доставлены в местную больницу с многочисленными травами.
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