также в разделеОбщество
В Украине коронавирус распространяется медленнее, чем в Италии, Испании и США 13
За сутки в Украину вернулись почти 11 тысяч украинцев 12
Более 100 украинских военных находятся на изоляции из-за коронавируса 17
Большинство умерших от коронавируса в Украине — старше 50 лет 16
Шмыгаль опубликовал новую инфографику по введенным карантинным мерам 41
ПЦУ хочет проводить молитвы 31
В Украину прибудет гуманитарная помощь из Китая 26
Женщина в роддоме Ивано-Франковска умерла не от коронавируса 47
В Украине от коронавируса умерли 32 человека 27
На Киевщине за сутки зафиксировали 124 пожара в экосистемах 13
Украина направила 20 медиков в Италию 21
В больницах Италии с диагнозом Covid-19 находятся около сотни украинцев 28
Пограничники задержали четырех нарушителей карантина 21
Людям на самоизоляции можно выходить из дома лишь два раза в неделю 82
Оксана Марченко высказалась о продаже земли: «Через год под покровом ночи ваши депутаты под предводительством очередного Керманича проголосуют за продажу вас самих» 45
У Вакарчука умер отец 27
Минздрав сделал прогноз на пик коронавируса в Украине 94
Украина запускает производство тестов на COVID-19 52

С 6 апреля между областями в Украине будут работать контрольно-пропускные пункты, которые, кроме проверки документов, будут проводить температурный скрининг.

Об этом сообщил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

Методические рекомендации для работы контрольно-пропускных пунктов утвердил штаб по ликвидации чрезвычайных ситуациях.

«Мы прописали, кто именно там должен находиться, какие именно меры должны осуществлять, как должен проводится скрининг, в том числе температурный, проверка документов», — сказал Ляшко.

Он отметил, что ограничение мобильности граждан уменьшит распространение коронавируса в Украине.

Напомним, в Украине от коронавируса умерли 32 человека.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1299 грн.
22
Теги