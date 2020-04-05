С 6 апреля между областями в Украине будут работать контрольно-пропускные пункты, которые, кроме проверки документов, будут проводить температурный скрининг.

Об этом сообщил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

Методические рекомендации для работы контрольно-пропускных пунктов утвердил штаб по ликвидации чрезвычайных ситуациях.

«Мы прописали, кто именно там должен находиться, какие именно меры должны осуществлять, как должен проводится скрининг, в том числе температурный, проверка документов», — сказал Ляшко.

Он отметил, что ограничение мобильности граждан уменьшит распространение коронавируса в Украине.

Напомним, в Украине от коронавируса умерли 32 человека.