С 6 апреля между областями в Украине будут работать контрольно-пропускные пункты, которые, кроме проверки документов, будут проводить температурный скрининг.
Об этом сообщил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.
Методические рекомендации для работы контрольно-пропускных пунктов утвердил штаб по ликвидации чрезвычайных ситуациях.
«Мы прописали, кто именно там должен находиться, какие именно меры должны осуществлять, как должен проводится скрининг, в том числе температурный, проверка документов», — сказал Ляшко.
Он отметил, что ограничение мобильности граждан уменьшит распространение коронавируса в Украине.
Напомним, в Украине от коронавируса умерли 32 человека.
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