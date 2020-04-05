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В Украине уже зафиксировали 1 225 пациентов, инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2: в течение суток 4 марта обнаружили еще 126 зараженных.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения со ссылкой на данные Центра общественного здоровья Минздрава.

Так, по состоянию на 22:00 4 апреля в Украине 1 225 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследования случаев инфицирования коронавирусом. За последние сутки обнаружили еще 126 зараженных.

Всего в Украине зафиксировали 32 летальных случая — за сутки умерли 5 граждан. В общем 25 человек уже выздоровели (плюс 2 в сутки) — повторное лабораторное исследование не выявило вируса в их организмах.

Напомним, в Киеве назвали места для обсервации.
ForUm

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