Людям, которые находятся на самоизоляции, рекомендуют выходить в магазины или аптеки не более двух раз в неделю.
Об этом на брифинге заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
Он отметил, если не усиливать ограничения, то пик заболеваемости в Украине может начаться 14-15 апреля.
«Это может привести к массовому поступлению тяжелых больных в учреждения здравоохранения и это может привести к большому количеству негативных последствий, в том числе и летальных», — пояснил Ляшко.
Он призвал людей, которые являются больными Covid-19 и .проходят лечение дома, вообще не выходить на улицу. Ляшко пообещал, что министерство «сделает все возможное, чтобы эти люди получали лекарства и питание».
«Люди на самоизоляции не чаще двух раз в неделю могут покинуть место пребывания для пополнения запасов предметов первой необходимости», — подчеркнул санврач.
Напомним, Минздрав сделал прогноз на пик коронавируса в Украине.
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