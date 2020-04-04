Об этом на брифинге заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Он отметил, если не усиливать ограничения, то пик заболеваемости в Украине может начаться 14-15 апреля.

«Это может привести к массовому поступлению тяжелых больных в учреждения здравоохранения и это может привести к большому количеству негативных последствий, в том числе и летальных», — пояснил Ляшко.

Он призвал людей, которые являются больными Covid-19 и .проходят лечение дома, вообще не выходить на улицу. Ляшко пообещал, что министерство «сделает все возможное, чтобы эти люди получали лекарства и питание».

«Люди на самоизоляции не чаще двух раз в неделю могут покинуть место пребывания для пополнения запасов предметов первой необходимости», — подчеркнул санврач.

Напомним, Минздрав сделал прогноз на пик коронавируса в Украине.