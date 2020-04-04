14−15 апреля Минздрав прогнозирует пик коронавирусной болезни в стране. Это может привести к фиксации массовых тяжелых случаев и к большому количеству летальных исходов.

Об этом во время брифинга 4 апреля сообщил заместитель Министра здравоохранения Украины, Главный государственный санитарный врач Украины и руководитель работ по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации государственного уровня Виктор Ляшко.

Он подчеркнул, что именно несоблюдение карантинных мер может привести к росту заболеваемости.

Минздрав призывает: «На период до 24 апреля ограничьте свою мобильность, не посещайте заведения без необходимости и обязательно пользуйтесь средствами индивидуальной защиты».

По данным Минздрава, по состоянию на 4 апреля в Украине зарегистрировано 1096 случаев COVID-19, из них 28 — летальные. 22 пациента уже выздоровели. За последние сутки обнаружили 154 случая коронавируса.