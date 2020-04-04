также в разделеОбщество
Пограничники задержали четырех нарушителей карантина
Людям на самоизоляции можно выходить из дома лишь два раза в неделю 10
Оксана Марченко высказалась о продаже земли: «Через год под покровом ночи ваши депутаты под предводительством очередного Керманича проголосуют за продажу вас самих» 14
У Вакарчука умер отец 11
Украина запускает производство тестов на COVID-19 40
Коронавирусом в Украине заразились больше тысячи человек 26
Буковинцев попросили не выходить на улицу 11
За границей от коронавируса умерли 5 украинцев 23
3 апреля. Картина дняъ 24
Зеленский: Украина пожинает плоды издевательства над медицинской системой 119
СБУ будет контролировать обеспечение больниц спецсредствами защиты 11
Арест Антоненко продлили до 1 июня 11
Минздрав: Если COVID-19 заболеет более 2% населения, защитных средств не хватит 68
Президент подписал указ о помощи Италии в борьбе с коронавирусом 62
Суд взыскал 80 миллионов залога Микитася в доход государства 17
Верховный суд отказал в удовлетворении жалобы адвокатов Зайцевой и Дронова 15
СМИ: Медведчук единственный заявил об абсурдности санкций Киева в отношении Минска 38
В Украине ввели обязательную обсервацию для прибывших из Крыма и ОРДЛО 24

14−15 апреля Минздрав прогнозирует пик коронавирусной болезни в стране. Это может привести к фиксации массовых тяжелых случаев и к большому количеству летальных исходов.

Об этом во время брифинга 4 апреля сообщил заместитель Министра здравоохранения Украины, Главный государственный санитарный врач Украины и руководитель работ по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации государственного уровня Виктор Ляшко.

Он подчеркнул, что именно несоблюдение карантинных мер может привести к росту заболеваемости.

Минздрав призывает: «На период до 24 апреля ограничьте свою мобильность, не посещайте заведения без необходимости и обязательно пользуйтесь средствами индивидуальной защиты».

По данным Минздрава, по состоянию на 4 апреля в Украине зарегистрировано 1096 случаев COVID-19, из них 28 — летальные. 22 пациента уже выздоровели. За последние сутки обнаружили 154 случая коронавируса.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

13
Теги