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Один из работников небольшого киевского научно-исследовательского предприятия, входящего в состав ГК Укроборонпром, заболел коронавирусом и находится на лечении. Об этом, в пятницу, 3 марта, сообщила пресс-служба Укроборонпрома.

«Заболевший работал отдельно от коллектива и почти ни с кем не контактировал, поскольку с началом национального карантина на предприятии ежедневно выходили на работу не более 40 работников», - отметили в концерне.

На самом предприятии проведены противоэпидемиологические мероприятия, помещение, где два недели назад работал больной, дезинфицировали и законсервировали на 14 дней.

«Заболевший - летний токарь, последний раз был на работе 20 марта, с того времени находился дома в связи с тем, что предприятие на время национального карантина перешло в частичный режим работы. Находясь дома почувствовал ухудшение состояния, вызвал скорую и был госпитализирован в инфекционное отделение одной из столичных больниц», - уточнили в Укроборонпроме.

В пресс-службе также рассказали, что с введением карантина большая часть оборонных предприятий концерна перешли в простой - на частичный режим работы, и почти на 65% уменьшили количество ежедневно работающих рабочих. В самом концерне и компаниях-спецекспортерах дистанционно работают 80% работников.

Напомним, Зеленский заявил, что Украина пожинает плоды издевательства над медицинской системой.
ForUm

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