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Сегодня Украина пожинает плоды издевательства над медицинской системой все предыдущие годы. Об этом в своем видообращении заявил президент Владимир Зеленский, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

«Следует признать, что сегодня, к сожалению, мы пожинаем плоды издевательства над украинской медицинской системой все предыдущие годы. И поэтому ежедневно и круглосуточно работаем, чтобы у наших медиков были все необходимые средства и оборудование. Мы обязательно все преодолеем. И в первую очередь именно благодаря вам - нашим врачам. Благодаря вашему мужеству и выдержке. И за все это я еще раз говорю вам: «Спасибо», – подчеркнул он.

Напомним, по состоянию на 10:00 3 апреля в Украине 942 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 23 летальных, 19 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 138 новых случаев.
ForUm

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