Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Служба безопасности Украины будет контролировать обеспечение врачей спецсредствами от коронавируса и обеспечение медучреждений соответствующим оборудованием. Об этом президент заявил во время обращения к украинцам, сообщает 112 Украина.

Зеленский отметил, что распределять медицинские средства среди родственников и друзей или перепродавать их правительство не даст никому.

«Я поставил задачу осуществлять жесткий контроль за тем, как распределяют медицинские средства и оборудование в регионах. К контролю будут привлечены сотрудники Службы безопасности Украины», - сказал Зеленский.

Напомним, по состоянию на 10:00 3 апреля в Украине 942 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 23 летальных, 19 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 138 новых случаев.