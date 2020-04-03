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По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 10:00 3 апреля в Украине 942 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 23 летальных, 19 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 138 новых случаев, сообщается на странице Минздрава в Facebook.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 61 случай;

Волынская область - 10 случаев;

Днепропетровская область - 12 случаев;

Донецкая область - 8 случаев;

Житомирская область - 6 случаев;

Закарпатская область - 24 случая;

Запорожская область - 22 случая;

Ивано-Франковская область - 81 случай;

Кировоградская область - 15 случаев;

Киев - 180 случаев;

Киевская область - 70 случаев;

Львовская область - 13 случаев;

Луганская область - 3 случая;

Одесская область - 20 случаев;

Полтавская область - 5 случаев;

Ривненская область - 25 случаев;

Сумская область - 30 случаев;

Тернопольская область - 114 случаев;

Харьковская область - 1 случай;

Херсонская область - 4 случая;

Хмельницкая область - 7 случаев;

Черновицкая область - 171 случай;

Черкасская область - 55 случаев;

Черниговская область - 5 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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