также в разделеОбщество
3 апреля. Картина дняъ
Зеленский: Украина пожинает плоды издевательства над медицинской системой 8
СБУ будет контролировать обеспечение больниц спецсредствами защиты 7
Арест Антоненко продлили до 1 июня 10
Президент подписал указ о помощи Италии в борьбе с коронавирусом 11
Суд взыскал 80 миллионов залога Микитася в доход государства 11
Верховный суд отказал в удовлетворении жалобы адвокатов Зайцевой и Дронова 12
СМИ: Медведчук единственный заявил об абсурдности санкций Киева в отношении Минска 14
В Украине ввели обязательную обсервацию для прибывших из Крыма и ОРДЛО 17
На Киевщине ожидают пик заболеваемости COVID-19 20 апреля 27
За нарушение карантина уже выписали 3566 админпротоколов 10
Зеленский: Мы должны обезопасить украинцев от коронавируса во время Пасхи 23
В Карпатах уже высадили более 2 миллионов деревьев 22
Полиция до сих пор расследует видео, где Зеленского «сбивает» фура 24
АМКУ будет штрафовать производителей антисептиков за спекуляции на коронавирусе 28
После похолодания на выходных в Украину придет настоящее тепло 17
Более 8 тысяч украинцев требуют вернуть их на Родину 39
В Одессе задержали «вора в законе», которого разыскивает РФ 41

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что если количество больных коронавирусом превысит 2% населения, защитных средств не хватит.

Об этом он сказал сегодня во время брифинга на Тернопольщине, отвечая на вопрос журналистов о том, достаточно ли медучреждения Тернопольщины обеспечены средствами защиты и необходимым оборудованием для лечения больных коронавирусом, сообщает УНИАН.

«Мы рассматриваем разные сценарии. Сейчас средств индивидуальной защиты достаточно для реагирования на первых порах. Но если мы не будем соблюдать условия карантина и инфицированность превысит 2% населения, этих средств не хватит. Потому что будет массовое поступление больных коронавирусом и мы можем повторить сценарий Италии и Испании. Их системы здравоохранения были парализованы. Не думайте, что наша не будет парализована. Поэтому я еще раз призываю всех сознательно отнестись к карантину», – сказал Ляшко.

В первую очередь к самоизоляции он призвал людей старше 60 лет, а также лиц, которые имеют хронические заболевания, угнетающие иммунную систему. «Эти люди – в группе риска, им надо избегать любых контактов. Именно эти группы дают в Украине 78% всех летальных случаев, у них болезнь протекает достаточно тяжело. В большинстве болезнь проходит в легкой форме и не требует госпитализации», – сказал Ляшко.

Напомним, по состоянию на 10:00 3 апреля в Украине 942 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 23 летальных, 19 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 138 новых случаев.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима
2699 грн.
15
Теги