Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости обезопасить украинцев от эпидемии коронавируса во время Пасхальных праздников, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

Дополнительные меры по обеспечению безопасности украинцев во время Пасхальных праздников обсуждались на ежедневной селекторном совещании под председательством президента по борьбе с распространением коронавируса.

В частности, рассматривались вопросы усиления контроля за ношением масок, ограничение скопления людей и режима проведения богослужений.

«Мы должны сделать все, чтобы обезопасить украинцев от эпидемии коронавируса. Пасха - это всегда важный период для людей, период объединения семей. Уверен, что украинцы понимают, что в это важное время надо еще и беречь самых близких», - сказал глава государства.

Зеленскому сообщили, что с целью реагирования на сложную ситуацию у медиков на Тернопольщине и их обращение к президенту и правительству главный санитарный врач Виктор Ляшко уже отправился в регион. На месте он рассмотрит вопрос обеспечения медицинских работников средствами защиты, проинформирует о последних действиях правительства для их помощи пациентам, а также рассмотрит все текущие вопросы, которые беспокоят врачей и местных жителей.

Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что происходит лицензирование украинских предприятий для изготовления препаратов, которые помогут начать преодолевать COVID-19 на начальных стадиях и избегать осложнений. Министерство здравоохранения уже выработало протокол лечения больных коронавирусом.

Сегодня ночью в Украину прибыло 100 тыс. тестов, и к вечеру их доставят в регионы, сообщил секретарь Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко. Он также добавил, что третьего апреля подписывается контракт по закупке реагентов, которых хватит на проведение одного миллиона тестов.

«В начале следующей недели эти реагенты отправят в региональные лаборатории», - отметил Тимошенко.

Дополнительно в области сегодня отгружают первую партию многоразовых защитных костюмов для врачей. До конца следующей недели медицинские учреждения получат 12 тыс. единиц такой защитной одежды.

Закупка необходимых спецсредств и оборудования происходит на постоянной основе, подчеркнул Тимошенко.

Президент Украины отметил, что должна происходить проверка доставки этих вещей в медицинские учреждения.

«Чтобы не было так, что мы ищем деньги, партнеров, договариваемся с производством за рубежом, организуем самолеты, перевозки, а затем получаем красивую статистику и сотни обращений врачей о том, что они ничего не имеют. Медики - в эпицентре заражения, и они же наши воины, наша защита, наша надежда. Мы делаем все, чтобы они были защищены и могли защитить нас», - резюмировал Зеленский.

Напомним, 3 апреля Кабинет Министров утвердил новые меры по усилению карантина в Украине для предотвращения распространения коронавирусной болезни.