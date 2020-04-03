Кабинет Министров утвердил новые меры по усилению карантина в Украине для предотвращения распространения коронавирусной болезни.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в видеообращении.
Так, правительство решило:
- с 6 апреля пребывания в общественных местах без надетой маски, респиратора;
- с 6 апреля перемещения группой лиц более чем два человека (кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей);
- пребывание в общественных местах лиц, не достигших 14 лет без сопровождения родителей;
- посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон (кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости);
- посещение спортивных и детских площадок;
- посещение учреждений и заведений, предоставляющих паллиативную помощь, социальной защиты, учреждений и организаций, предоставляющих социальные услуги;
- пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность, и тому подобное.
Премьер также призвал воздержаться от походов на шашлыки, прогулок по паркам и посещения массовых мест отдыха на ближайшие 3-4 недели. «Это на самом деле поможет нам избежать той ситуации, которая есть в других странах, где болезнь развивается гиперболически, очень быстро и с фатальными последствиями», - говорил премьер.
Напомним, для предупреждения распространения коронавирусной болезни правительство планирует ввести более жесткие меры безопасности на период карантина – до 24 апреля 2020 года.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время