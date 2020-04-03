Кабинет Министров утвердил новые меры по усилению карантина в Украине для предотвращения распространения коронавирусной болезни.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в видеообращении.

Так, правительство решило:

с 6 апреля пребывания в общественных местах без надетой маски, респиратора;

с 6 апреля перемещения группой лиц более чем два человека (кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей);

пребывание в общественных местах лиц, не достигших 14 лет без сопровождения родителей;

посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон (кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости);

посещение спортивных и детских площадок;

посещение учреждений и заведений, предоставляющих паллиативную помощь, социальной защиты, учреждений и организаций, предоставляющих социальные услуги;

пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность, и тому подобное.

Премьер также призвал воздержаться от походов на шашлыки, прогулок по паркам и посещения массовых мест отдыха на ближайшие 3-4 недели. «Это на самом деле поможет нам избежать той ситуации, которая есть в других странах, где болезнь развивается гиперболически, очень быстро и с фатальными последствиями», - говорил премьер.

Напомним, для предупреждения распространения коронавирусной болезни правительство планирует ввести более жесткие меры безопасности на период карантина – до 24 апреля 2020 года.