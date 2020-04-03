Мэр Киева Виталий Кличко в очередной раз назвал количество аппаратов искусственной вентиляции легких в столице. Об этом он сообщил, отвечая на вопросы журналистов во время ежедневной онлайн пресс-конференции.

«Сегодня в 44-х медучреждениях столицы есть 380 аппаратов искусственной вентиляции легких, которые были приобретены до 2020 года. В этом году на благотворительные средства в больнице передали 9 аппаратов искусственной вентиляции легких. За средства резервного фонда город планирует приобрести еще 52 аппараты ИВЛ и передать в медучреждения города. 17 из них мы ожидаем в ближайшее время. Я об этом уже ранее говорил», - сказал Кличко.

Также он подчеркнул, что 380 аппаратов ИВЛ – это аппараты, которые работают, оказывают помощь, и есть в хорошем техническом состоянии.

«Что касается других цифр, которые гуляли. Да, у нас есть еще других более 60 аппаратов ИВЛ – некоторые изношенные и ждут ремонты. На некоторые заказаны детали, которые надо заменить. И мы этим занимаемся», - добавил Кличко.

Напомним, согласно аудиту Киевской городской клинической больницы №17, из 24 аппаратов искусственной вентиляции легких только 2 можно применять к больным коронавирусом.