Согласно аудиту Киевской городской клинической больницы №17, из 24 аппаратов искусственной вентиляции легких только 2 можно применять к больным коронавирусом.

Об этом сообщил советник мэра Киева Максим Бахматов, ссылаясь на независимый экспертный аудит Киевского волонтерского штаба.

«Киевский волонтерский штаб провел экспертный независимый аудит КГКБ №17 на состояние готовности к приему пациентов с COVID-19. Больница перепрофилирует старые отделения под прием пациентов с COVID-19. Общее количество аппаратов ИВЛ 24! На этом очень часто заканчиваются официальные отчеты от главных врачей до главных сан-эпидем врачей», - написал он в Facebook.

По данным аудита, из этого числа 8 аппаратов не работают.

«Рабочих 16, из них 10 не соответствуют требованиям и не имеют режимов для лечения пациентов с острым респираторным дистресс-синдромом, которым может осложняться COVID-19. Остается 6, 4 из них работают на ургент и не могут быть привлечен для лечения COVID-19. Потому что другие экстренные случаи, к сожалению, не пошли на карантин. И вот мы уже видим, как 24 аппарата ИВЛ превратились в 2», - подчеркнул советник мэра Киева.

По его словам, аппарат ИВЛ, которые предлагается закупить, стоит 500 тыс. Их необходимо 10 штук – уже 5 млн.

«Та же история с СРАР аппаратами (3 млн грн) мониторами (750 тыс. грн), аспираторами (64 тыс. грн), пульсоксиметрами (40 тыс. грн), насосами шприцевыми (270 тыс. грн) и объемным (482 тыс.) - без этого всего оборудования оказать качественную помощь невозможно», - подчеркнул Бахматов.

Кроме того, по его словам, не работает вентиляция. Отсутствует альтернативный источник электроснабжения, то есть если свет отключат, вся аппаратура отключится (455 тыс. грн). Требует технического обслуживания анализатор крови.

Однако есть и хорошие новости: в этой больнице уже прокладывают кислородную магистраль за средства Фонда ІТ-компании Innovecs.

«Мое субъективное впечатление, что эта больница не исключение. Нужно делать аудиты. Нужно разбирать на винтики», - резюмировал Бахматов.

По состоянию на 10:00 2 апреля в Украине зарегистрировано 804 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 20 летальных, 13 пациентов выздоровели.

В Киеве имеют подтвержденный диагноз 161 человек, умер 70-летний мужчина.