Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине (ММПЧУ), которая была размещена в марте 2014 для установления фактов и обстоятельств и проведения сопоставления заявлений о нарушении прав человека, совершенных в ходе антиправительственных демонстраций и применения в связи с ними насилия, имевших место в период с ноября 2013 по март 2014 гг., в 2020 году предоставила в отчете свои рекомендации по расследованию убийств во время акций протестов на Майдане.

Как сообщает пресс-служба ГБР, следователи Управления по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, ознакомились с этим документом.

В нем мониторинговая миссия отмечает, что в расследовании 98 убийств отсутствует прогресс в процессах об убийствах 43 человек. Среди главных препятствий для эффективного расследования преступлений специалистами ММПЧУ выделены следующие факторы:

недоукомплектованность судов следственными судьями;

недостаточное финансирование учреждений судебных экспертиз;

так называемый «закон о неприкосновенности», не позволяющий расследовать убийства правоохранителей.

Вместе с ним, мониторинговая миссия рекомендует Украине:

обеспечить независимое и беспристрастное расследование всех без исключения убийств, совершенных во время протестов на Майдане Незалежности в Киеве;

изменить процедуру заочного производства, позволив пересматривать приговор суда после задержания обвиняемого;

отменить «закон о неприкосновенности»;

обеспечить явку в суд подозреваемых и обвиняемых, освобожденных из-под стражи.

И.о. директора ГБР Александр Солоков отметил необходимость учета следователями Бюро рекомендаций мониторинговой миссии ООН в своей работе.

«Для Государственного бюро расследований как правоохранительного органа главной задачей является установление всех лиц, причастных к преступлениям, которые имели место во время массовых акций протестов Революции Достоинства. Поэтому Бюро не может игнорировать рекомендации международной организации такого уровня и учтет их в дальнейшей работе», - заявил Соколов.

Напомним, в феврале в.и.о. директора Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова заявила, что для справедливого и честного расследования дел по Майдану необходимо отменить закон «О недопущении преследования и наказания лиц относительно событий, которые имели место во время проведения мирных собраний, и признании утратившими силу некоторых законов Украины» от 2014 года.