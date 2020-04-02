Полиция столицы составила уже 466 протоколов на нарушителей карантина. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в ходе пресс-конференции, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«Вчера я обращался к правительству. И, считаю, приняли правильные шаги во внедрении более строгих ограничений. И о пребывании в общественных местах без маски или респиратора. И о посещении парков и зон отдыха, спортивных и детских площадок. И о проведении массовых мероприятий и другие. Все, кто не хочет заболеть, и кто хочет выжить - должны придерживаться этих правил! Точка», - сказал Кличко.

Он отметил, что контроль за выполнением режимов обсервации и самоизоляции, и других ограничений по закону возложен на полицию.

«Мы постоянно в контакте с правоохранителями. Представители коммунальных служб помогают им», - добавил киевский городской голова.

Кличко напомнил, что в Киеве создан мониторинговый центр контроля за соблюдением самоизоляции больными в легкой форме, лечатся дома и контактерами с больными. А также - правил обсервации людьми, которые вернулись из стран, где зафиксированы случаи COVID-19.

«Мониторинговый центр работает над сбором информации. Мы создаем единую базу, чтобы более тщательно контролировать возможные пути распространения вируса. Несмотря на постоянные призывы к жителям города и предпринимателям соблюдать ограничительные меры, еще много тех, кто пренебрегает правилами. Буквально вчера полиция составила протокол на предпринимателя, который не прекратил работу кафе. И туда продолжали ходить люди», - подчеркнул Кличко.

Напомним, для предупреждения распространения коронавирусной болезни правительство планирует ввести более жесткие меры безопасности на период карантина – до 24 апреля.