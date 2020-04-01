также в разделеОбщество
У новорожденного от женщины с подозрением на коронавирус – ПЦР отрицательный 2
СБУ пришла к Леросу домой, чтобы вручить повестки на допрос 8
МИД: Боевики воспринимают угрозу коронавируса как благоприятное время для эскалации 10
СМИ: Богдан и Вавриш пытаются «отжать» Киев и дискредитируют президента 19
Мужчину оштрафовали на 17 тысяч за поход в магазин без маски 22
В МВД сообщили, когда ожидается пик эпидемии коронавируса 55
Почти половина украинцев не возражают против чрезвычайного положения 47
ГБР начало расследовать экспорт противоэпидемических товаров в Европу 21
Черновицкая область вводит особый режим въезда/выезда 22
Ляшко объяснил, почему не всех врачей проверяют на COVID-19 19
Италия просит Украину помочь с бригадами медиков 166
Минздрав: Не все смерти людей с коронавирусом вызваны COVID-19 55
Не все жители Львовщины захотели пройти тест на коронавирус 42
В «ДНР» заявили о первом случае коронавируса 42
В Украине осталась одна область без коронавируса 108
МВД больше не даст согласия ни на один чартер для эвакуации 58
Следком РФ обвинил Чубарова в организации массовых беспорядков 21
На Хмельнитчине разбили машину активистам, возившим по улицам гроб 32

Для предупреждения распространения коронавирусной болезни правительство планирует ввести более жесткие меры безопасности на период карантина – до 24 апреля 2020 года.

Соответствующие изменения с однодневной доработкой предложено к постановлению №211 «О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2» на заседании Кабинета Министров, сообщили ForUm’у в пресс-службе правительства.

Постановление будет изложено в новой редакции.

«С целью предотвращения распространения коронавирусной болезни предлагается ввести эффективную комбинацию профилактических медикаментозных мероприятий, среди которых: домашняя изоляция, социальное дистанцирование лиц в возрасте старше 60 лет, ограничение посещения парков и зон отдыха и прочее», - сказал на заседании министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Так, учитывая ежедневный рост количества больных COVID-19 в Украине более чем на 10%, и учитывая решение Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций и опыт международной практики, Правительство считает необходимым ввести более жесткие требования по карантину.

В частности, во время карантина на всей территории Украины, среди внесенных новых изменений будет действовать запрет на:

- пребывание в общественных местах без надетой маски или респиратора;

- перемещение группой лиц более чем два человека, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей;

- пребывание в общественных местах лиц, не достигших 16 лет, без сопровождения совершеннолетних;

- посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости;

- посещение спортивных и детских площадок;

- проведение всех массовых (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других) мероприятий, в которых принимает участие более 10 человек, кроме мероприятий, необходимых для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления.

Отметим, что некоторые ограничительные меры уже введены в действие местными властями.

Все остальные нововведения будут обработаны с учетом предложений Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой и профильных министерств и ведомств.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1299 грн.
87
Теги