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Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)» № 540-IX, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

Документом предусмотрены дополнительные социальные и экономические гарантии для поддержки граждан и бизнеса в условиях противодействия распространению коронавируса в Украине. Закон, в частности, предусматривает доплату в размере до 300% заработной платы медикам и другим работникам, задействованным в лечении больных COVID-19, а работникам социальной защиты населения, оказывающим услуги гражданам, находящимся дома, - до 100% заработной платы.

Кроме того, правительство получает право на период карантина устанавливать предельные цены на товары противоэпидемического назначения и социально значимые товары. Закон также предусматривает, что операции по ввозу в Украину лекарств, медицинских изделий и оборудования для противодействия COVID-19 и их поставки освобождается от уплаты НДС.

Закон, который подписал глава государства, позволит также решить вопрос с обеспечением антисептиками - установлен нулевой акциз и упрощены админпроцедуры производства и закупок спирта для дезинфекторов.

Документом предусмотрена и выплата помощи по частичной безработице работникам малых и средних предприятий, для которых будут сохранены рабочие места во время карантина. Кроме того, упрощается оформление дистанционной работы - работники имеют право распределять рабочее время по своему усмотрению, а выполнение дистанционной работы не приводит к каким-либо ограничениям трудовых прав или уменьшению зарплаты. Все социальные выплаты на период карантина будут продолжены автоматически - гражданам не нужно подвергать себя опасности и появляться в соответствующие учреждения.

Также предусмотрен законом запрет повышать процентные ставки по всем кредитным договорам. А потребительские кредиты, взятые до 2017 года, временно освобождаются от штрафов и пени.

Документом предусмотрено и увеличение лимитов для групп плательщиков единого налога физических лиц - предпринимателей: первая группа - с 300 тыс. до 1 млн грн, вторая группа - с 1,5 млн до 5 млн грн, третья группа - с 5 млн до 7 млн ​​грн .

Напомним, Верховная Рада приняла данный закон 30 марта.
ForUm

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