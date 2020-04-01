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Следователи Главного следственного управления Государственного бюро расследований начали досудебное расследование по фактам ненадлежащего исполнения должностными лицами Государственной таможенной службы Украины своих служебных обязанностей, что привело к тяжелым последствиям (ч. 2 ст. 376 Уголовного кодекса Украины).

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе ГБР, должностные лица Государственной таможенной службы Украины не приняли надлежащих мер по сдерживанию экспорта товаров противоэпидемического назначения, что причинило тяжкие последствия интересам государства. Указанные товары транспортировались на предприятия, зарегистрированные в Португалии и Чехии.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном деле осуществляют прокуроры Офиса генерального прокурора.

В случае доказательства вины должностным лицам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и со штрафом от 250 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Напомним, 20 марта испанский телеканал RTVE показал разгрузку респираторов украинского производства в Испании в сюжете о нехватке защитных материалов во время вспышки коронавируса.

Глава украинской таможни Максим Нефедов заявил, что экспорт этих масок состоялся еще 2-го и 6-го марта и является легальной поставкой товара. То есть до запрета правительства на экспорт масок.

Прокуратура города Киева начала досудебное расследование по факту возможного совершения уголовного преступления сотрудниками Киевской таможни при оформлении экспорта медицинских масок из Украины в Испанию.

По данным Гостаможслужбы, Украина экспортировала около 640 тонн медицинских масок в январе-феврале 2020 года.

 
ForUm

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