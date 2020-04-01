Украина экспортировала около 640 тонн медицинских масок в январе-феврале 2020 года, сообщила Государственная таможенная служба Украины в ответ на запрос Радио Свобода. Общая стоимость проданных масок составила почти 13 млн долларов.

233 тонны медицинских хирургических масок стоимостью 4,3 млн долларов поехали в Германию, 104 тонны на 1,4 млн долларов – в Румынию, 94 тонны в 780 тыс. долларов - в Словакию.

Среди других крупнейших импортеров украинских масок – Китай (80 тонн на 3,6 млн долларов), специальный административный район Гонконг (35 тонн на 1,3 млн долларов), Польша (26 тонн в 486 тыс. долларов), Россия (19 тонн на 62,2 тыс.) и Эстония (15 тонн на 131 тыс. долларов).

В целом Украина экспортировала маски в 48 стран и районов мира.

Вторым продуктом по объемам экспорта стали медицинские халаты. Больше всего их получили Германия (33 тонны на 295 тыс. долларов), Португалия (31 тонна на 230 тыс. долларов), Чехия (25 тонн на 146 тыс. долларов), Франция (14 тонн на 245 тыс. долларов) и Китай (8,4 тонны на 422 тыс. долларов). Кроме того, Гонконг, Китай и Молдова закупили полторы тонны одноразовых медицинских халатов для пациентов и хирургов на 48 тыс. долларов.

В целом украинские компании экспортировали в январе-феврале 112 тонн медицинских халатов примерно на 1,4 миллиона долларов.