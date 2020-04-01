В Тернопольской области количество инфицирования коронавирусом за последние сутки возросло на 20 человек, сообщает областной штаб по борьбе с COVID-19.
Согласно данным областного лабораторного центра на Тернопольщине зафиксировали 98 случаев COVID-19 по состоянию на 22:00 31 марта:
- 76 - жители Монастырского района (1 - летальный);
- 11 - жители Залещицкого района;
- 5 - жители Козовского района;
- 2 - жители города Тернополя;
- 2 - жители Кременецкого района;
- 1 - житель Тернопольского района;
- 1 - житель Бережанского района.
В Украине 645 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 ПЦР-исследованием. Всего зафиксировано 17 летальных случаев, 10 человек выздоровели.
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