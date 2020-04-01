В Украине по состоянию на вечер 31 марта зафиксировано 645 случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Минздрава.

«По данным ЦОЗ, по состоянию на 22:00 31 марта в Украине 645 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 ПЦР-исследованием. Всего зафиксировано 17 летальных случаев от COVID-19 в Украине», - говорится в сообщении.

Всего 10 человек уже выздоровели – повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.