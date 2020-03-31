В отношении тех, кто в условиях ограничительных мер устраивает пикники, будут применять санкции. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время пресс-конференции, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«Я убежден, если люди не понимают слов и объяснений, не соблюдают правила - они должны за это платить! Пока на тех, кто устраивает массовые гулянья в парках и зонах отдыха, должна составлять протоколы полиция. Сейчас уже подключаются коммунальные службы - работники благоустройства, муниципальная охрана и другие службы. Они будут составлять протоколы и выписывать штрафы от 1700 до 3400 гривен за нарушение правил благоустройства теми, кому не дошло, что в городе введены ограничения», - подчеркнул Кличко.

Напомним, представитель Министерства внутренних дел Артем Шевченко заявил, что отсутствие медицинской маски на улице или приготовление шашлыков в парке или другом разрешенном месте не является основанием для штрафа.