Отсутствие медицинской маски на улице или приготовление шашлыков в парке или другом разрешенном месте не является основанием для штрафа.

Об этом в эфире hromadske заявил представитель Министерства внутренних дел Артем Шевченко.

Он заявил, что это «рекомендация государства» — носить маски, но из-за отсутствия масок полиция может провести только профилактическую беседу.

«Профилактические беседы — это один из главных инструментов соблюдения требований карантина, который безусловно используют органы правопорядка», — сказал Шевченко.

За шашлыки, которые с наступлением хорошей погоды начали готовить на улице украинцы, также пока штрафовать не будут.

«Пока нет, но не исключено, что в будущем может быть», — отметил представитель МВД.

Шевченко также добавил, что по состоянию на утро 30 марта правоохранители составили почти 3000 административных протоколов о нарушении правил карантина.

Напомним, с 12 марта в Украине введен карантин на 3 недели.

25 марта Кабмин на 30 дней ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины. Все карантинные ограничения также продлены на 30 дней до 24 апреля.