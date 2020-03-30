Отсутствие медицинской маски на улице или приготовление шашлыков в парке или другом разрешенном месте не является основанием для штрафа.
Об этом в эфире hromadske заявил представитель Министерства внутренних дел Артем Шевченко.
Он заявил, что это «рекомендация государства» — носить маски, но из-за отсутствия масок полиция может провести только профилактическую беседу.
«Профилактические беседы — это один из главных инструментов соблюдения требований карантина, который безусловно используют органы правопорядка», — сказал Шевченко.
За шашлыки, которые с наступлением хорошей погоды начали готовить на улице украинцы, также пока штрафовать не будут.
«Пока нет, но не исключено, что в будущем может быть», — отметил представитель МВД.
Шевченко также добавил, что по состоянию на утро 30 марта правоохранители составили почти 3000 административных протоколов о нарушении правил карантина.
Напомним, с 12 марта в Украине введен карантин на 3 недели.
25 марта Кабмин на 30 дней ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины. Все карантинные ограничения также продлены на 30 дней до 24 апреля.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время