Правительство США выделило Украине медицинскую и гуманитарную помощь стоимостью 1,2 миллиона долларов, чтобы ограничить распространение COVID-19 на территории страны, сообщает Агентство США по международному развитию в Украине..

«Агентство США по международному развитию (USAID) координирует свои действия с правительством Украины, другими международными партнерами в сфере оказания гуманитарной помощи и остальными заинтересованными сторонами, чтобы определить первоочередные направления использования этих ресурсов», – говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря только объявленному финансированию, USAID поможет Украине укрепить механизмы лечебной деятельности, чтобы свести к минимуму риск дальнейшей передачи вируса, предупредить и ограничить случаи инфицирования в медучреждениях, подготовить лабораторную сеть к широкомасштабному тестированию на COVID-19, обеспечит проведение медиа-кампаний, которые будут информировать украинцев о том, как предотвратить распространение вируса, а также поможет подготовить группы быстрого реагирования, которые будут рассматривать случаи заболевания и отслеживать контакты больных.

Напомним, по состоянию на 10:00 31 марта в Украине зафиксировано 549 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 13 летальных (2 за последние сутки), 8 пациентов выздоровели.