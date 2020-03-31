также в разделеОбщество
Минздрав: Респираторы с клапанами опасны для окружающих 10
На Луганщине разоблачили боевика «Призрака» и его схрон с оружием 10
70% украинцев считают, что власть провалила вопрос Донбасса и борьбу с коррупцией 10
Украинцы начали экономить: долги за коммуналку превысили 32 миллиарда 29
Глава Минздрава о COVID-19: Самые тяжелые недели впереди 45
В Днипре выкопали 600 могил для жертв коронавируса 23
СМИ узнали имя топ-чиновника, попавшегося на передаче секретных документов 51
ГПСУ: Из Украины вывозили маски по 1,23 гривни за штуку 24
СМИ: Коломойский выиграл суд против Гонтаревой 24
Посольство Украины в США попросило помощи у Илона Маска 22
Фельдшеры и водители «скорой» тоже получат прибавку к зарплате 13
Во Львове – 5 тяжелых больных, один подключен к аппарату ИВЛ 21
СБУ задержала высокопоставленного чиновника за передачу секретных документов 60
Первый нардеп с COVID-19 заявил, что у него уже два отрицательных теста 23
За нарушение режима самоизоляции уже оштрафовали 130 человек 26
Минздрав: От коронавируса чаще умирают женщины 23
Глава ГПСУ предложил трудоустроить 10 тысяч вернувшихся заробитчан 38
В Минздраве объяснили, почему всех обяжут носить маски 85

Правительство США выделило Украине медицинскую и гуманитарную помощь стоимостью 1,2 миллиона долларов, чтобы ограничить распространение COVID-19 на территории страны, сообщает Агентство США по международному развитию в Украине..

«Агентство США по международному развитию (USAID) координирует свои действия с правительством Украины, другими международными партнерами в сфере оказания гуманитарной помощи и остальными заинтересованными сторонами, чтобы определить первоочередные направления использования этих ресурсов», – говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря только объявленному финансированию, USAID поможет Украине укрепить механизмы лечебной деятельности, чтобы свести к минимуму риск дальнейшей передачи вируса, предупредить и ограничить случаи инфицирования в медучреждениях, подготовить лабораторную сеть к широкомасштабному тестированию на COVID-19, обеспечит проведение медиа-кампаний, которые будут информировать украинцев о том, как предотвратить распространение вируса, а также поможет подготовить группы быстрого реагирования, которые будут рассматривать случаи заболевания и отслеживать контакты больных.

Напомним, по состоянию на 10:00 31 марта в Украине зафиксировано 549 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 13 летальных (2 за последние сутки), 8 пациентов выздоровели.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

17
Теги