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По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 10:00 31 марта в Украине зафиксировано 549 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 13 летальных (2 за последние сутки), 8 пациентов выздоровели, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

За сутки было подтверждено 69 новых случаев.

Так, коронавирусная болезнь обнаружена: 

Винницкая область - 36 случаев;

Волынская область - 3 случая;

Днепропетровская область - 9 случаев;

Донецкая область - 6 случаев;

Житомирская область - 5 случаев;

Закарпатская область - 1 случай;

Запорожская область - 13 случаев;

Ивано-Франковская область - 45 случаев;

Кировоградская область - 4 случая;

Киев - 107 случаев;

Киевская область - 52 случая;

Львовская область - 6 случаев;

Луганская область - 2 случая;

Одесская область - 11 случаев;

Полтавская область - 1 случай;

Ривненская область - 13 случаев;

Сумская область - 10 случаев;

Тернопольская область - 78 случаев;

Харьковская область - 1 случай;

Херсонская область - 1 случай;

Хмельницкая область - 3 случая;

Черновицкая область - 90 случаев;

Черкасская область - 50 случаев;

Черниговская область - 2 случая.

Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 31 марта в Центр поступило 378 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 2642 сообщения о подозрении на COVID-19

Напомним, по состоянию на 22:00 30 марта в Украине было зафиксировано 548 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 13 человек умерли, 8 – выздоровели.

 
ForUm

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