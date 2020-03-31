Доплата врачам инфекционных отделений, которые спасают киевлян от коронавируса, составит от 5 до 10 тыс. гривен. Первые выплаты медики столицы получат уже за апрель. Об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил во время пресс-конференции, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«На внеочередном заседании Киевсовет увеличил финансирование медицинских учреждений в условиях борьбы с COVID-19. На доплаты столичным медикам выделили почти 894 миллиона гривен. Речь идет о всех медучреждениях второго звена здравоохранения. Особое внимание и финансирование получат медицинские работники, работающие и которые будут работать с больными коронавирусом», - отметил Кличко.

Доплата врачам инфекционных отделений, где спасают и будут спасать киевлян от вируса, составит примерно от 5 до 10 тыс. гривен. Первые выплаты медики столицы получат уже за апрель.

Также мэр Киева поблагодарил столичных врачей, которые в эти недели, рискуя своим здоровьем и жизнью, консультируют, лечат и спасают киевлян.

«Я хочу еще раз обратиться ко всем: не пренебрегайте своим здоровьем! Как только чувствуете недомогание - звоните семейному врачу. Если же чувствуете себя плохо - вызывайте скорую», - подчеркнул он.

Напомним, по состоянию на 10:00 31 марта в Украине зафиксировано 549 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 13 летальных (2 за последние сутки), 8 пациентов выздоровели. В Киеве зарегистрировано 107 случаев заболевания.