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Новый министр финансов Украины Сергей Марченко заявил о необходимости выполнения государством своих долговых обязательств перед международными партнерами. Об этом он заявил в ходе своего представления в министерстве, сообщает пресс-служба Минфина.

«Значительно усилить фискальный каркас страны - особенно актуально в период кризиса. Эффективная работа налогового и таможенного блоков важна, как никогда. Ключевым критерием оценки этой эффективности будет наполнение бюджета, ведь государство должно выполнять свои обязательства перед гражданами. Особенно перед наименее защищенными», - отметил министр во время представления.

В то же время он отметил, что налоговая политика должна быть рациональной и прагматичной, направленной на защиту и развитие экономики Украины. И для этого нужно думать о новых режима стимулирования бизнеса.

Марченко также отметил необходимость выполнения государством своих обязательств перед международными партнерами. При этом он считает, что в переговорах прежде важно защищать интересы Украины и ее граждан.

Как ранее сообщал ForUm, 30 марта Верховная Рада на внеочередном заседании уволила министров финансов Игоря Уманского и здравоохранения Илью Емца.

После этого Рада назначила Максима Степанова министром здравоохранения, а Сергея Марченко – министром финансов.

 
ForUm

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