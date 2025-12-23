Україна виходить із зони дефолту: Fitch підвищило рейтинг

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підвищило кредитний рейтинг України завдяки успішному обміну державних боргів. Понад 99% власників ВВП-варантів погодилися конвертувати свої папери у звичайні облігації.

Як повідомляє Bloomberg, довгостроковий рейтинг дефолту емітента України в іноземній валюті підвищено до рівня «CCC». Це сталося після того, як український уряд оголосив про згоду кредиторів на обмін боргу, прив’язаного до економічного зростання, на традиційні облігації. Цей крок вважається ключовим для відновлення кредитоспроможності держави.

За даними Міністерства фінансів України, пропозицію про конвертацію підтримала переважна більшість інвесторів. У межах угоди папери на суму майже 2,6 млрд доларів обміняють на нові облігації номіналом 3,5 млрд доларів. Нові боргові зобов’язання отримали від Fitch рейтинг на один щабель вищий за загальнодержавний, що відображає покращений механізм захисту кредиторів.

Аналітики Fitch, на чолі з Ганною Дімпкер, зазначили, що підвищення рейтингу відображає успішне врегулювання суперечок із комерційними кредиторами. Це дозволяє Україні знизити невизначеність щодо майбутніх виплат, які раніше залежали від темпів зростання ВВП.

Хоча рейтинг «CCC» залишається на вісім ступенів нижче інвестиційного рівня, він сигналізує про вихід із зони технічного дефолту. Експерти відзначають, що нормалізація відносин із міжнародними ринками капіталу критично важлива для подальшого фінансування дефіциту бюджету та відновлення економіки України.

