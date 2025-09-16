Керівник Укрпошти спростував імовірність дефолту поштового оператора

Базовий прогноз уряду передбачає у 2025 -2028 роках прибуткову діяльність АТ «Укрпошта», дефолту поштового оператора його керівник не прогнозує.

Про це генеральний директор компанії Ігор Смілянський повідомив у Телеграмі.

«Сьогодні деякі медіа, навіть поважні, поширили новину, що нібито Укрпошта на межі дефолту, з посиланням на бюджет <…> Ще раз пояснюємо деталі: ніякого дефолту немає і не буде», - наголосив Смілянський.

Він зауважив, що про скрутне становище оператора йдеться у листі НБУ, де питання докапіталізації Укрпошти є одним із чотирьох ключових ризиків фінансової системи України. За словами ж Смілянського, операційний прибуток компанії у 2024 році становив понад 650 млн грн, а капітал на 1 червня 2025 року перевищив 4 млрд грн.

«Після того, як НБУ змінив порядок розрахунку капіталу, він став «мінус» 600 млн. Ще раз: нічого у світі не сталося, лише НБУ змінив розрахунок. І навіть там передбачено час до 1 січня 2026 року, щоб привести капітал у відповідність до нових правил, що ми й зробимо без жодної копійки з державного бюджету», - пояснив гендиректор компанії.

У додатку «Інформація про фіскальні ризики» до законопроєкту про державний бюджет-2026 також зауважується, що за базовим сценарієм очікується, що у 2025 - 2028 роках діяльність компанії буде прибутковою. Згідно з ними, на цей рік прибуток Укрпошти очікується на рівні 0,23 млрд грн до оподаткування, на 2026-й - 0,13 млрд грн, на 2027-й - 0,32 млрд грн, на 2028-й - 0,40 млрд грн.

Альтернативний сценарій передбачає більш волатильний результат - від позитивного у 2025 році до збитків у 2026 році через зростання операційних витрат та амортизації і помірного відновлення прибутку з 2027 року.

Як повідомлялося, парламент у другому читанні підтримав законопроєкт №13018-д, який передбачає створення в Україні нового виду банку - банку фінансової інклюзії.

У Нацбанку визначили, що статус банку фінансової інклюзії (БФІ) передбачає відповідність всім пруденційним вимогам і нормативам та виконання ліцензійних вимог Національного банку.

Перший банк фінансової інклюзії в Україні буде створено на базі АТ «Укрпошта», для чого раніше рішенням уряду до Міністерства розвитку громад та територій з подальшою передачею Укрпошті було передано акції Першого інвестиційного банку.