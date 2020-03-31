Украина без поддержки внешних международных организаций рискует упасть в «пропасть финансового дефолта», о чем во время эфира на одном из телеканалов заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает УНИАН.

По словам главы правительства, в этом году Украина должна погасить определенное количество обязательств, а именно 3,5 млрд долларов внешних обязательств и 5,5 млрд долларов - внутренних обязательств. Поэтому, учитывая вызовы, которые стоят перед страной в связи с пандемией коронавируса, в первую очередь деньги нужно направлять на защиту здоровья и жизни украинских граждан, а не на погашение внешних долгов, добавил он.

«Без поддержки международных финансовых организаций для того, чтобы погасить внешние и внутренние долги, наверное нам придется просто упасть в эту пропасть финансового дефолта. Это чрезвычайно страшный сценарий для нашей страны, поэтому мы конечно его не хотим и не ожидаем такого развития событий и сделаем все возможное для того, чтобы страна оставалась стабильной финансово, имела стратегию преодоления и выхода из последствий коронавирусной инфекции», - сказал премьер.

Напомним, 30 марта ВР приняла за основу проект Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности».

Также Рада приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения», которым с 1 июля 2021 года вводится рынок земли в Украине.

Принятие данных законов является требованием для получения кредита от МВФ.