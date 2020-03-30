Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал информацию некоторых СМИ о качестве закупленных столицей экспресс-тестов и тот факт, что Испания якобы отказалась от подобных тестов.

«Отмечу: компания Bioeasy с 12 марта 2020 имеет сертификат на продажу четырех видов экспресс-тестов. Испания отказалась от партии тестов на антиген. Украина же получила тесты на антитела. В этом их отличие! Тесты, которые получил Киев, сертифицированы в Украине», - заявил Кличко во время онлайн пресс-конфренции.

Также городские власти закупили и установили оборудование для ПЦР – другой вид тестирования, позволяющий исследовать материал слизистой пациента. Сейчас Киев ожидает новую партию такого оборудования.

По словам Кличко, сегодня в аптеки коммунальной сети «Фармация» поступит первая партия – 25 тыс. защитных марлевых масок.

«Их изготовление мы заказали у украинских производителей. Их продолжают шить. Ожидаем еще 75 тыс. таких масок. Также ожидаем поставку медицинских масок, которые город заказал за рубежом», - сообщил мэр столицы.

Он отметил, что в опорные больницы и другие медучреждения вчера город передал более тысячи костюмов индивидуальной защиты медиков.

Напомним, испанские органы здравоохранения заявили о возвращении китайскому производителю крупной партии быстрых тестов на диагностирование коронавируса, поскольку они оказались ненадежными.