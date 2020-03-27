Испанские органы здравоохранения заявили о возвращении китайскому производителю крупной партии быстрых тестов на диагностирование коронавируса, поскольку они оказались ненадежными.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на издание El Pais.

Министр здравоохранения Сальвадор Илла заявил, что правительство отправило тесты назад компании-производителю под названием Shengzhen Bioeasy Biotechnology. Это случилось после того, как испанские микробиологи сообщили, что первые 9000 тестов из партии имеют чувствительность только 30%, а нужно как минимум 80%.

Испания приобрела 640 тыс. быстрых тестов, которые поступили в страну в понедельник. Но четыре мадридские больницы, которые начали использовать первую партию, обнаружили, что тесты дали отрицательные результаты у пациентов, которые были известны как положительные.

Министерство здравоохранения Испании заявило, что не покупало материал непосредственно в Китае, а через испанского дистрибьютора, название которого не указывается.

Посольство Китая в Испании обнародовало заявление, в котором отметило, что Shengzhen Bioeasy Biotechnology не имеет лицензии на продажу своей продукции, и что компания не входит в «список классифицированных поставщиков», который Китай предоставил Испании.

Shenzhen Bioeasy Biotechnology заявила в пятницу, что заменит некоторые наборы для тестирования. Она отметила, что неправильные результаты могут быть следствием неудачного сбора проб или неправильного использования наборов.

Фирма заявила, что провела недостаточную коммуникацию с клиентами о том, как пользоваться комплектами.

Тесты должны помочь сформировать лучшую картину пандемии в Испании, где по последним данным, погибли 4089 человек. Количество инфицированных превышает 56 тыс. человек.