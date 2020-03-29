В Киев прибыл спецрейс из Нью-Йорка, США, которым вернулись 359 украинцев.
Об этом сообщил журналист Голоса Америки Михаил Комодовский.
«Днем ранее этот же борт доставил из Украины в США граждан и резидентов. В целях безопасности пассажирам не предлагали пищу. По прилету всем измерили температуру», - сообщил Комодовский.
28 марта спецрейс доставил 359 украинцев из Нью-Йорка в Киев. Днем ранее этот же борт доставил из Украины в США граждан и резидентов 🇺🇸. Посмотрите, как экипированы стюардессы! В целях безопасности пассажирам не предлагали еду. По прилёту всем измерили температуру. #coronavirus pic.twitter.com/J7yeYKZDOM— Misha Komadovsky (@komadovsky) March 29, 2020
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