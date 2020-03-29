также в разделеОбщество
За сутки в Украину вернулись более 16 тысяч человек 9
Синоптики объявили штормовое предупреждение 35
Украинцев с легкой формой коронавируса не будут госпитализировать 24
В Украину прибыл второй гуманитарный груз из Китая 63
В армии случаев коронавируса не зафиксировано 10
Число инфицированных COVID-19 в Тернопольской области составило 44 человека 12
Семьи Небесной сотни требуют вернуть Трепака 21
Аваков: Во время карантина уровень преступности снизился на 30% 12
На Донбассе двое украинских военных получили ранения 14
Украина перешла на летнее время 32
За последние сутки в Украину вернулись более 37 тысяч граждан 49
В штабе ООС уточнили информацию о запрете въезда в Луганскую и Донецкую области 71
Радуцкий пообещал второй этап медреформы с 1 апреля 37
Шестой украинец выздоровел от коронавируса 43
В Украине от коронавируса умерли 8 человек 38
Украинцы переводят часы 106
За рубежом от коронавируса лечатся 27 украинцев 19
Из Молдовы эвакуировали почти 70 человек 11

В Киев прибыл спецрейс из Нью-Йорка, США, которым вернулись 359 украинцев.

Об этом сообщил журналист Голоса Америки Михаил Комодовский.

«Днем ранее этот же борт доставил из Украины в США граждан и резидентов. В целях безопасности пассажирам не предлагали пищу. По прилету всем измерили температуру», - сообщил Комодовский.

Напомним, за последние сутки в Украину вернулись более 37 тысяч граждан.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

28
Теги