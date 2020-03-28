В пятницу, 27 марта — накануне закрытия границ, в Украину прибыло 37,3 тысячи граждан. Это почти вдвое больше, чем в предыдущий день.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

«Вчера украинскую границу на въезд и выезд в общем пересекли почти 49 тыс. человек. Из которых более 37 тыс. — это украинцы, вернувшиеся из-за границы (для сравнения, вчера в Украину вернулось 18 тыс. украинцев)», — говорится в сообщении.

Большинство украинцев вчера возвращались, прибыв к границе без транспортных средств. Именно поэтому в пунктах пропуска было большое скопление людей, которые ожидали пересечения границы.

«Для перевозки граждан привлекались транспортные средства предоставленные местными властями и ГСЧС. Кроме того, на время на одном из направлений был открыт пешее направление. Всего вчера было оформлено более 22 тыс. украинцев, которые прибыли к границе пешком (в предыдущие сутки — 6,5 тысячи человек)», — сообщили в ГПСУ.

Кроме того, в аэропорту «Борисполь» за сутки оформили 5,5 тысячи украинцев, которые вернулись в Украину почти 30 рейсами.

Также вчера Украину покинули 4,4 тысячи иностранцев, которых оформили на выезд.

За сутки пограничники вместе с представителями санитарно-карантинных подразделений провели температурный скрининг и опрос о состоянии здоровья более 39 тыс. человек. У двух граждан Украины была повышена температура тела, однако по результатам дополнительной проверки врачами признаков заболевания коронавирусом не обнаружили. Кроме того, в установленном порядке оформлялись информативные соглашения о самоизоляции и предоставлялись соответствующие памятки.

Напомним, с начала карантина Украина эвакуировала более 109 тысяч человек.