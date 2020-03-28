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Второй этап медицинской реформы в Украине начнется с 1 апреля, не смотря на коронавирус.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на главу комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий.

«Отсрочки не будет. Единственные изменения, которые были проведены, — это перераспределение Кабмином денег, инфекционные больницы в реформу сейчас не заходят. Все остальные заходят с 1 апреля», — заявил Радуцкий.

Также Радуцкий уточнил, что инфекционные больницы подпишут контракты с Национальной службой здоровья Украины, но «их просто будут финансировать по старому бюджету».

«Нельзя говорить, что медреформа вступит в силу без инфекционных больниц», — отметил он.

Напомним, в Раде анонсировали жесткие рейды во время карантина.
ForUm

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