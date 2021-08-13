Украинские медицинские лаборатории сейчас могут за сутки делать почти в сто раз больше тестов на коронавирус, чем в начале пандемии.

Об этом председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий сказал в эфире телеканала «Украина 24», передает Укринформ.

«Сегодня мы спокойно можем делать до 200 тысяч ПЦР-тестов в сутки», - заявил парламентарий.

По его словам, когда начиналась пандемия коронавируса, лаборатории в Украине могли делать «не более двух тысяч ПЦР-тестов за сутки - даже меньше».

Напомним, за сутки 12 августа в Украине 163310 человек вакцинированы против COVID-