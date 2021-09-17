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В ближайшее время четыре области могут из зеленой зоны сразу перейти в красную.

Об этом заявил глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий, сообщает УНИАН.

По его словам, в Украине зафиксировано наибольшее число новых больных COVID-19 за последние четыре месяца.

«В настоящее время наиболее тревожные показатели в четырех регионах: Черновицкой, Волынской, Закарпатской и Тернопольской областях. В ближайшее время эти западные регионы могут из зеленой зоны сразу перейти в красную», - сказал он.

Радуцкий уточнил, что по количеству больных на 100 тысяч населения в «лидерах» Черновицкая и Луганская области. Больше всего занято коек с кислородом в Черновицкой (55%) и Тернопольской (40%) областях.

Он заверил, что по стране нагрузка на систему здравоохранения остается контролируемой. Реанимационные койки заняты на 27%, койки с подведенным кислородом – на 22%, аппараты ИВЛ – на 10%.

«Убежден, что местная власть должна не ждать дальнейшего резкого ухудшения эпидситуации и оперативно реагировать: усиливать контроль за основными правилами карантина, готовиться к открытию дополнительных коек в «ковидных» отделениях», - подчеркнул Радуцкий.

 
ForUm

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