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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему известно об одном случае заражения сотрудника администрации главы государства коронавирусом, и этот человек не контактировал с Владимиром Путиным.

«Мне известно об одном случае, то есть я могу подтвердить один. О втором мне неизвестно», - сказал Песков журналистам, передает Интерфакс.

Ранее в СМИ появилась информация, что два сотрудника администрации президента заразились коронавирусом.

Накануне, 26 марта, в пресс-службе российского кабмина сообщили, что у сотрудника аппарата правительства заподозрили коронавирус, его отправили на карантин.

«Все сотрудники, контактировавшие с ним, взяты под наблюдение. Во всех помещениях, в которых он находился в последние дни, проведена дезинфекция», - сообщили в пресс-службе.
ForUm

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