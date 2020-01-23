Бывший первый заместитель министра юстиции Украины Наталья Бернацкая объяснила, что выполнение решения ЕСПЧ – это не убытки, а выполнение международных обязательств.

Об этом она написала в Facebook, комментируя подозрение НАБУ о якобы завладении и легализации 54,179 млн грн из государственного бюджета Украины.

«Дело касалось многолетнего невыполнения национального решения суда в связи с мораторием, что является нарушением Европейской конвенции о правах человека.

Ответственно заявляю, за 5 лет на госслужбе делала все возможное, чтобы уровень задолженности по решениям ЕСПЧ сократился. С 2014 года, когда долги перед гражданами и украинским бизнесом, пострадавших от произвола власти, достигали 40 млн евро до 2019, когда Украина покинула первое место в рейтинге стран, которые хуже всех выполняют решения международного суда», - отметила Бернацкая.

По ее словам, командой Минюста, было выполнено тысячи решений и подписана не одна сотня дружеских урегулирований, что по практике Евросуда уменьшает сумму справедливой компенсации минимум вдвое и экономит бюджетные средства для дальнейших выплат.

«После выполнения решения по делу, ставшему предметом внимания НАБУ, Министерство юстиции уже в двух инстанциях выиграло регрессное дело, по взысканию выплаченных по решению ЕСПЧ средств в государственный бюджет с компании, которая годами под прикрытием моратория его не выполняла. Таким образом, мы предотвратили начисление многомиллионной компенсации за нарушение со стороны Украины, и в ближайшее время завершится рассмотрение дела против компании-нарушителя», - пояснила бывший замминистра.

«На следующей неделе должно состояться следующее слушание, но очевидно, что детективов интересует не международное право и бюджет Украины, а кратковременный пиар», - добавила Бернацкая.

«В понедельник, в определенное время, еще раз попробую объяснить в НАБУ, что выполнение решения Европейского суда по правам человека – это не убытки, а выполнение международных обязательств Украины. Но это, видимо, бесполезно, поэтому ожидаю скорейшего судебного разбирательства, чтобы, наконец поставить точку.

Жаль только, что эти действия НАБУ наносят непоправимый вред Украине, как члену Совета Европы и рассмотрения наших межгосударственных исков против России в ЕСПЧ. На что может надеяться страна, которая сама не выполняет решение суда?» - резюмировала Бернацкая.

Напомним, 22 января бывший представитель президента в Крыму и уполномоченный правительства по делам ЕСПЧ Борис Бабин сообщил, что Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро подготовили ему подозрение в присвоении имущества.

Позже в НАБУ отметили, что детективы сообщили о подозрении шести лицам в завладении и легализации 54,179 млн грн из государственного бюджета Украины.