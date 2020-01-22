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Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро подготовили подозрение в присвоении имущества бывшему представителю президента в Крыму и уполномоченному правительства по делам ЕСПЧ Борису Бабину.

Об этом сам Бабин сообщил в Facebook.

«Сегодня САП и НАБУ попытались вручить мне подозрение по ст. 191 УК (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением - УП) в связи с моей деятельностью на посту правительственного уполномоченного по делам ЕСПЧ», - написал он.

«Подозрение это расцениваю как наивысшее признание своей деятельности в 2014-2020 по противодействию агрессору. Суицидальных намерений не имею, выезжать в Крым или РФ также. Настроение боевое», - добавил политик.

По данным Украинской правды, речь может идти о деле «Золотого мандарина».

В нем НАБУ расследует возможное злоупотребление властью должностными лицами Министерства юстиции и растрату 54 миллионов гривен. Средства выводились через компанию «Золотой мандарин ойл», которую связывают с бывшим нардепом Георгием Логвинским.

В свою очередь «Золотой мандарин» использовал деньги не для погашения своей семисотмиллионной задолженности перед Родовид Банком и не для своей хозяйственной деятельности, а якобы перевел на счета связанных физчних лиц и вероятно фиктивных фирм.

Бабин работал правительственным уполномоченным по делам Европейского суда по правам человека с июня по декабрь 2015 года.

В 2017-2018 годах он был представителем президента Петра Порошенко в Крыму.
ForUm

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