Народные депутаты от «Европейской солидарности» отрицают, что пришли в Государственное бюро расследований из-за допроса пятого президента и своего однопартийца Петра Порошенко.

Ряд членов фракции ЕС в комментарии Радио Свобода рассказали, что они хотят передать обращение от семей Небесной сотни главе ГБР Ирине Венедиктовой с просьбой не назначать своим заместителем Александра Бабикова, адвоката бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Они сообщили, что пришли в ГБР примерно за час до начала допроса Порошенко.

Парламентарии отмечают, что их не пускают в ГБР, хотя они имеют статус народного депутата. В ведомстве уже заявили, что «попытки народных депутатов проникнуть в помещение» является нарушением закона, запрещающего вмешательство чиновников в работу бюро.

Утром 24 января Порошенко пришел на допрос в ГБР по делу о подписании Минских договоренностей во времена его президентства.